Mic ghid de schilodit suflete

Eu te-am facut, eu te omor! Va suna cunoscut? Este o expresie des intalnita in familiile obisnuite sa-si creasca odraslele intr-o atmosfera tensionata, in care bataile si scandalurile sunt la ordinea zilei. Exista si o varianta stilata, in care violenta fizica este inlocuita de cea emotionala. Adica parintii, oameni educati, de cele mai multe ori, stiu ca nu da bine sa-si pocneasca pustiul, dar il pedepsesc nevorbindu-i ori aruncandu-i in fata critici de tot felul si ironii. Rezultatul este ... citeste toata stirea