Micro-expozitia "Fenomenul tezaurizarii in epoca bronzului", deschisa la Palat

"Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei" sunt prezentate la Palatului Culturii. Serie de mini-instalatii prezinta publicului un depozit de bronzuri descoperit in anul 1957 in localitatea Ulmi-Liteni, astazi Liteni, comuna Belcesti: micro-expozitia "Fenomenu tezaurizarii in epoca bronzului". Depozitul de la Ulmi-Liteni, este alcatuita din mai multe piese cu rol utilitar precum secera, celt, cutit, pumnal, daltite, dar si din cateva obiecte de podoaba, adica pandantive, ... citeste toata stirea