Microbuz in flacari, pe DN 24

Accident violent pe DN 24. Un microbuz a fost cuprins de flacari, iar doi calatori au fost raniti transportati la spital.Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier grav produs pe Drumul National 24, in zona localitatii Vulturi. Microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-o coliziune puternica cu un autoturism, iar in urma impactului, vehiculul a fost cuprins de flacari.Echipajele de interventie ajunse la locul tragediei au gasit microbuzul arzand. Din fericire, toti ... citește toată știrea