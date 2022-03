Microplantele prind radacini in Moldova. Poveste de succes cu superalimente, creata de doi tineri la Iasi

O afacere pornita intr-un dormitor din Iasi aduce in farfuriile bucatarilor superalimente cu un continut ridicat de minerale si vitamine. Doi tineri din capitala Moldovei si-au deschis o afacere cu microplante, din dorinta de a ramane in tara, dar si pentru a profesa in domeniul lor de activitate. Foarte solicitate peste hotare, microplantele prind radacini si la noi. Sunt surorile mai mici ale legumelor pe care le gasim in supermarket si care ajung in farfuria noastra inainte de a deveni ... citeste toata stirea