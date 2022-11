Microsoft va fi chirias in Palas Campus, cladire 100% inchiriata inainte de finalizarea lucrarilor

Compania IULIUS se apropie de finalizarea lucrarilor de constructie pentru Palas Campus, cea mai mare cladire de birouri ca suprafata din tara, de 60.000 mp. Proiectul dezvoltat in Iasi a atins un grad de ocupare de 100%, inainte de darea in folosinta, care va avea loc in primul trimestru din 2023. Printre chiriasii noului hub de birouri se numara nume ce activeaza in domeniul tehnologiei, IT, automotive, dar si compania Microsoft. Amenajarea complexului este sustenabila, vine ca o extensie a ... citeste toata stirea