Gradinita cu Program Prelungit Nr. 4 din Iasi a facut o traditie in promovarea unui stil de viata sanatossi s-a implicat in organizarea Concursului judetean "Micul Olimpic", dedicat prescolarilor. Lansat in anul 2006, a cunoscut deja patru editii,pana in anul 2008, cand s-a oprit din cauza schimbarii locatiei si denumirii gradinitei."Ati putut constata ca preocuparile societatii din ultima vreme s-au concentrat pe un echilibru rational in solicitarea organismului, pe starea de bine a ... citeste toata stirea