Mielul, pret dublu fata de anul trecut

Primele oferte la carnea de miel au aparut in mediul online * producatorii cer 40 lei pe kg de miel taiat, acelasi pret fiind valabil si in supermarketurile iesene * anul trecut, kilogramul de miel s-a vandut cu 25 de leiAnul acesta, de Paste, iesenii vor scoate din buzunar mai multi bani pentru masa festiva. Preturile la ingrasaminte si carburanti au crescut foarte mult, ceea ce duce, automat, la cresterea pretului carnii de miel. Daca in 2021 kilogramul de miel se vindea cu 20-25 lei/kg, ... citeste toata stirea