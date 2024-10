Migratia de toamna a pasarilor in Delta Moldovei

* in doua zile, in sit au fost identificate 65 de specii de pasari cu un efectiv total de 22.293 exemplareSocietatea Ornitologica Romana (SOR) Filiala Iasi in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi au organizat, in perioada 5-6 octombrie 2024, in cadrul evenimentului european EuroBirdwatch24 de monitorizare a pasarilor in migratia de toamna (ce se desfasoara anual in primul weekend din octombrie), o actiune de birdwatching in doua dintre ariile protejate din judet ... citește toată știrea