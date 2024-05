Mihaela Bilic va conferentia in beneficiul pacientilor oncologici

Clubul Inner Wheel Iasi invita publicul la o conferinta cu o tema extrem de importanta si relevanta pentruntreaga comunitate: menopauza. Evenimentul va avea loc pe 19 mai, incepand cu ora 10, la Hotel Traian, si va aduce in prim-plan aspecte esentiale legate de menopauza, insotite de prezentari si discutii sustinute de experti recunoscuti in domeniu.Invitatii speciali sunt dr Mihaela Bilic, medic primar diabetolog, expertn nutritie si sanatate,prof. univ. dr. Mihaela Grigore, de la ... citește toată știrea