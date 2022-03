Mihai Calin, despre distribuirea unui ziar antisemit in Sala Mare a TNB: "Directia TNB cere acum ancheta politiei! Culmea ipocriziei"

Actorul Mihai Calin a publicat pe contul sau de Facebook o fotografie din Sala Mare a Teatrului National Bucuresti in care se vad spectatori care citesc un ziar "antisemit", distribuit fara autorizatie, chiar in fata directorului general interimar Mircea Rusu. Managerul ar fi cerut ancheta din partea Politiei."Ziarul antisemit in mana spectatorilor chiar in fata directorului general interimar al TNB. Directia TNB cere acum ancheta politiei! Culmea ipocriziei!", a scris actorul, publicand o ... citeste toata stirea