Mihai Chirica a ajuns la Politie pentru a iscali! Va face acest lucru regulat

Mihai Chirica nu are dreptul sa mai intre in Primaria Iasi, insa trebuie sa mearga regulat la Politie ca sa semneze un document de control. De asemenea, acesta trebuie sa instiinteze politia daca intentioneaza sa plece din localitate. El a primit control judiciar pentru 60 de zile in dosarul intabularii imobilului apartinand afaceristului Chescu din Tatarasi.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:a) sa se prezinte la organul de ... citeste toata stirea