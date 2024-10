Mihai Chirica a inceput al treilea mandat in fruntea Primariei Iasi

Mihai Chirica a depus juramantul de primar in dimineata zilei de joi, in fata unui judecator delegat."In temeiul art. 150 alin. 1 din Codul administrativ, ia act de depunerea juramantului de catre primarul ales al Municipiului Iasi, domnul Chirica Mihai. Prezenta incheiere se comunica Primarului Chirica Mihai, Prefectului Judetului Iasi si Secretarului General al Municipiului Iasi. Definitiva", se arata in incheierea Judecatoriei Iasi publicata pe portalul justitiei.Intr-o declaratie ... citește toată știrea