Mihai Chirica a mers in Ucraina pentru a duce ajutoarele donate de ieseni-FOTO

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica a fost sambata in Ucraina impreuna cu 5 camioane ale ISU Iasi incarcate cu ajutoarele donate de ieseni. Acesta a fost insotit de viceprimarul municipiului Iasi, Daniel Juravle si de preotul Dan Damaschin."Dragi ieseni, am trecut de Vama Siret si m-am intalnit pe teritoriul Ucrainei cu primarul orasului infratit Cernauti, domnul Roman Klichuk, in grija caruia am incredintat produsele donate de dumneavoastra in cadrul campaniei umanitare "Ajutoare ... citeste toata stirea