Mihai Chirica-am predat amplasamentul catre constructor in vederea inceperii lucrarilor de modernizare a strazii Aurel Vlaicu, intre intersectia cu strazile Ion Creanga si Ignat

In cursul zilei de astazi, 7 martie 2022, am predat amplasamentul catre constructor in vederea inceperii lucrarilor de modernizare a strazii Aurel Vlaicu, intre intersectia cu strazile Ion Creanga si Ignat si limita administrativa a Municipiului Iasi. Lucrarile efective vor incepe imediat ce vremea o va permite si vor dura cel mult un an.Licitatia pentru incredintarea lucrarilor a avut o prevedere bugetara de 13.219.907,58 lei, fara TVA, a atras doua oferte si a fost castigata de Conest SA, ... citeste toata stirea