Mihai Chirica anunta credit de 100 mil. lei pentru un nou stadion. Opozitia: "Mandatul si stadionul. Mie mi-ar fi rusine, dle primar"

Primarul Mihai Chirica a anuntat, joi, in plenul Consiliului Local (CL) ca, intr-o urmatoare sedinta a forului deliberativ, va propune contractarea unui credit in valoare de 100 milioane lei, bani cu care ar urma sa porneasca constructia unui nou stadion in Moara de Vant.Suma vehiculata de edil acopera un sfert din necesarul de finantare, conform proiectului tehnic. "Cred ca este onorabil sa dam noi, actualul consiliu local, drumul la construirea noului stadion", a declarat primarul Mihai