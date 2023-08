Primarul Mihai Chirica a fost huiduit de membrii partidului AUR chiar in fata institutiei."Sunt revoltat si dezamagit de felul in care Alianta pentru Unirea Romanilor incearca sa isi faca simtita prezenta in orasul nostru, cu un mesaj calomnios si grobian afisat pe sediul pe care l-au inaugurat in centrul Iasului si cu "marsul" ulterior - neautorizat, desigur!Sunt revoltat pentru ca astfel de manifestari sunt pur si simplu incompatibile cu identitatea si spiritul orasului nostru! Capitala ... citeste toata stirea