Mihai Chirica-Construirea Spitalului Regional de Urgenta Iasi. Urmeaza lansarea primei licitatii

Proiectul de construire a Spitalului Regional de Urgenta intra, in sfarsit, pe un drum al implementarii. Obiectivul este finalizat partial, finantarea fiind asigurata in integralitateIn cadrul proiectului vor fi organizate doua licitatii de lucrari. In prima faza, se va avea in vedere executarea lucrarilor pentru devierea retelelor de utilitati, organizare de santier si sapatura generala, termenul de incepere fiind aprilie 2023.Conform informatiilor existente, lansarea primei licitatii va