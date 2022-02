Mihai Chirica, dupa mica victorie din instanta: "Azi am inteles un lucru..."

Tribunalul a admis vineri plangerea inaintata de primarul Mihai Chirica impotriva ordonantei prin care procurorii DNA au dispus instituirea controlului judiciar impotriva edilului.Ca urmare, si principala masura dispusa de procurori, cea privind impunerea interdictiei ca primarul sa-si exercite functia, a fost ridicata, Mihai Chirica putand sa se reintoarca la birou. Decizia instantei este definitiva."Practic am intrat in deplinatatea tuturor atributiilor pe care le am in calitate de primar ... citeste toata stirea