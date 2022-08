Mihai Chirica-Incalzirea orasului este asigurata: municipalitatea a cumparat 140.000 de tone de carbune

Primaria Municipiului Iasi a incheiat un contract pentru cumpararea a 140.000 de tone de carbune energetic (+ / - 10%) necesar functionarii sistemului centralizat de furnizare a apei calde si energiei termice in sezonul de iarna 2022 - 2023. Carbunele va fi livrat de compania Vitol SA Geneva, la un pret de API 2 la nivelul lunii septembrie + cheltuielile de transport (naval), descarcare, depozitare si incarcare in vagoane, in valoare de 86,4 dolari americani pe tona, fara TVA.API 2 este ... citeste toata stirea