Mihai Chirica - Lista investitiilor propuse de catre Primaria Iasi in anul 2022

Proiectul de buget al municipiului Iasi inca nu a fost publicat inca de catre Primarie, dar principalele aspecte ce tin de veniturile si cheltuielile orasului in anul 2022 au fost prezentate de Mihai Chirica. Veniturile sunt similare cu cele de anul trecut, iar excedentul ajunge la circa 26 milioane lei. In 2021, Primaria a cheltuit circa 1,1 miliarde de lei.Bugetul de dezvoltare va fi mai mic fata de anul trecut, potrivit primarului, in timp cheltuielile de functionare vor fi mai mari, ... citeste toata stirea