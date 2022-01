Mihai Chirica- Noi MASURI pentru prevenirea raspandirii PANDEMIEI de COVID-19 in Municipiul IASI

Primarul MihaiChiricaa convocat astazi, 20 ianuarie 2022, la Palatul Roznovanu, o noua sedinta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi destinata luarii si adaptarii unor masuri de prevenire a raspandirii pandemiei de COVID-19 in Municipiul Iasi in conditiile starii de alerta instituite la nivel national si ale evolutiei situatiei sanitare in municipiu, unde coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori a urcat astazi la 4,70. ... citeste toata stirea