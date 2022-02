Mihai Chirica, primar al Iasului, este invitat duminica aceasta, la "40 de intrebari cu Denise Rifai", intr-o noua editie a emisiunii, difuzata de la ora 22:30, la Kanal D.Aflat la al doilea mandat in fruntea Primariei orasului Iasi, Mihai Chirica este gata sa vina in fata publicului, in platoul emisiunii "40 de intrebari cu Denise Rifai".De 20 de ani, numele lui Mihai Chirica este legat de Primaria Iasiului si pana sa ajunga primar, Mihai Chirica a fost Director General in Directia Tehnica ... citeste toata stirea