Parcul de joaca pentru copiii cu dizabilitati si zona de relaxare pentru adultii cu dizabilitati, constituie o noutate in Municipiul Iasi, are o suprafata de 1.200 de metri patrati si a fost amenajat in Parcul Expozitiei, in zona strazii General Toma Dumitrescu, spre Stadionul "Emil Alexandrescu".Spatiile de joaca contin ansambluri (complexe de joaca cu tobogane), precum si echipamente de sine statatoare (leagane, balansoare, cataratori, trambuline, groapa cu nisip, echipamente de fitness, ... citeste toata stirea