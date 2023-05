In cursul saptamanii trecute, pe 28 aprilie, Primaria Municipiului Iasi a achizitionat 254.732 certificate CO2 (EUA) - asa-numitele certificate verzi - in valoare de 22.110.737,60 euro fara TVA (26.311.777,74 euro cu TVA - circa 127 de milioane de lei). Acestea au fost transferate in conturile din Registrul Uniunii Europene de Gaze cu Efect de Sera - RUEGES pentru Municipiul Iasi pentru conformarea la legislatia de mediu pentru anul 2022. Acordul unic a fost incheiat in termen legal (data ... citeste toata stirea