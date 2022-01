Mihai Chirica- Primarul municipiului Iasi s-a intalnit cu Ambasadorul Israelului

Vineri, 21 ianuarie 2022, primarul Mihai Chirica a primit vizita Ambasadorului Israelului in Romania, Excelenta Sa David Saranga. Discutiile celor doi oficiali au vizat in special bunele relatii cu membrii comunitatii evreiesti si posibilitatile de extindere a colaborarilor cu orase si institutii din Israel."Am trecut in revista relatia pe care orasul nostru o are cu mai multe orase din Israel. In ultimii ani Municipiul Iasi a semnat acorduri de infratire cu orasele Ashdod si Haifa, iar, in ... citeste toata stirea