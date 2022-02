Mihai CHIRICA, primul mesaj dupa controlul JUDICIAR: "Ultimele zile nu au fost USOARE"

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica a facut prima declaratie dupa ce a fost pus sub control judiciar de catre DNA Iasi in urma cu citeva zile.Mihai CHIRICA a tinut sa mentioneze ca s-a trezit pus intr-o situatie dificila, atat personal, cat si prin prisma indatoririlor pe care iesenii, i le-au atribuit, in urma scrutinului popular. Totodata acesta a mai declarat ca este consecvent principiilor sale asumate deschis referitoare la respectarea Legii, la respectul fata de Justitie si la ... citeste toata stirea