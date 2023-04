Primaria Municipiului Iasi s-a inscris chiar vineri, 21 aprilie, in prima zi din saptamana dedicata, in Programul privind casarea autovehiculelor uzate - asa-numitul Program "Rabla local" - finantat din Fondul de Mediu si gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). In urma cu 10 zile Consiliul Local a aprobat si resursele financiare pentru implementarea acestuia.Astfel, din bugetul local al Municipiului Iasi va fi sustinuta suma de 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, parte ... citeste toata stirea