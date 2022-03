Mihai Chirica se retrage cu "Skoda" la Barlad. Primarul nu vrea scandal public la Iasi

Primarul Mihai Chirica va fi judecat in judetul vecin. Curtea de Apel a admis ieri cererea inaintata de aparatorii lui Chirica vizand stramutarea dosarului "Skoda" la o alta judecatorie. Curtea de Apel a decis ca aceasta sa fie Judecatoria Barlad, toate actele premergatoare efectuate pana acum in fata Judecatoriei iesene pastrandu-si insa valabilitatea.Instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie, dosarul "Skoda" a fost trimis in instanta in urma cu un an, fiind inregistrat ... citeste toata stirea