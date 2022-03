Mihai Chirica-"Sunt si greseli pe care eu insumi le-am descoperit si le-am trimis spre Procuratura"

Dosarele incomplete, documentatiile care abunda in planse contradictorii sau asa-zisele negocieri de la audientele acordate de specialistii Primariei, sunt, in opinia edilului-sef, celelalte lucruri care duc la sincope in activitatea directieiSaptamana trecuta, primarul Mihai Chirica a convocat o sedinta cu intreaga echipa a Directiei de Arhitectura si Urbanism a Primariei Iasi cu scopul de a eficientiz activitatea directiei. Primarul a dispus repartizarea mai eficienta a sarcinilor de ... citeste toata stirea