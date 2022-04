Mihai Melnic, tanarul genial care a creat primul robot umanoid din Romania: "Vreau sa studiez in alta tara inteligenta artificiala, dar sa ma intorc sa aplic aici, sa reusesc sa dau o voce copiilor care au asta in ADN"

Mihai Melnic este un tanar de 19 ani care s-a dus catre un domeniu inca necunoscut pentru Romania, robotica. A creat primul robot umanoid din Romania, proiect inceput in bucataria mamei sale.Este elev in clasa a XII-a la Liceul de Informatica "Grigore Moisil" din Iasi, dar stie deja care este rezolutia urmatorilor ani. Anul trecut, in luna iulie, echipa de Robotica a Romaniei, din care face parte, a a obtinut locul 1 la Campionatul International de Robotica de la Chicago. Tanarul crescut ... citeste toata stirea