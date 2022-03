Mihai Tarasi la ArtEast Gallery, cu o "luuunga poveste de amor"

ArtEast Gallery va invita vineri, 18 martie, de la ora 18:00 la vernisajul expozitiei "Danae o poveste pictata" semnata de artistul vizual Mihai Tarasi. Expozitia va putea fi vizitata in perioada 18 martie - 17 aprilie 2022 la spatiul ArtEast Gallery din Strada Pacurari nr. 108, Iasi.Mihai Tarasi este profesor universitar doctor in cadrul Universitatii de Arte Plastice "George Enescu" din Iasi si membru al Uniunii Artistilor Plastici.S-a bucurat de numeroase expozitii personale in ... citeste toata stirea