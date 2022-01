Mii de oameni in Hora Unirii de la Iasi, in ciuda deciziei autoritatilor. Mars unionist, cu AUR in frunte VIDEO

Oamenii s-au adunat mai intai luni, 24 Ianuarie 2022, in fata Palatului Culturii din Iasi, de unde au plecat in mars spre Piata Unirii, unde au organizat si Hora Unirii, in ciuda faptului ca autoritatile locale au spus ca nu vor organiza in mod oficial un astfel de eveniment. Peste 1.000 de persoane s-au adunat luni dimineata, 24 Ianuuarie 2022, in Piata Unirii din Iasi pentru a sarbatori Unirea Principatelor Romane, in ciudt deciziei autoritatilor locale, care au spus ca nu vor organiza niciun ... citeste toata stirea