Mii de pelerini sunt asteptati la Iasi la pelerinajul religios de la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. De cand incepe evenimentul religios

Racla cu Moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o saptamana in baldachinul amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, sfintele moaste urmand sa fie scoase din catedrala sambata 8 octombrie, in cadrul unei procesiuni.Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva are loc in fiecare an la Iasi pe 14 octombrie, iar potrivit reprezentantilor Mitropoliei iesene, in acest an racla cu sfintele moaste va fi scoasa din catedrala cu aproape o saptamana mai devreme."Pe 8 octombrie ... citeste toata stirea