Mii de studenti ieseni, pusi pe drumuri: universitatile nu au trimis bazele de date complete la CTP pentru abonamentele cu reduceri

Numerosi studenti de la universitatile din Iasi nu isi pot inca achizitiona abonamente sau bilete cu reducere de studenti din aplicatia 24Pay, desi cursurile au inceput de aproape doua saptamani.Este vorba despre studentii din anii I, studii de licenta, masterat sau doctorat, care nu se pot inca inregistra in aplicatia electronica din cauza unor probleme birocratice. Inregistrarea in aplicatie in baza numarului matricol, care ar fi trebuit sa fie deja transmis la CTP de catre universitati, ar ... citeste toata stirea