Mijloacele de transport in comun vor circula pana la ora doua, in noaptea de Inviere!

Circulatia mijloacelor de transport in comun din municipiul Iasi va fi prelungita pana la ora doua in noaptea de Inviere, anunta Compania de Transport Public (CTP). "Dorim sa va bucurati de Sarbatorile pascale, iar pentru aceasta, in noaptea de Inviere vom prelungi programul transportului public pana la ora 2.00 dimineata! Pentru a participa la aceasta sarbatoare importanta am adaptat traseele noastre, astfel incat sa va putem ajuta sa ajungeti acolo unde doriti sa fiti alaturi de cei dragi. ... citește toată știrea