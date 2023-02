Milionarul Zapodeanu a iesit din inchisoare si a aflat ca faptele pentru care a fost condamnat se prescrisesera

Eliberat anul trecut dupa doar 7 luni de detentie, milionarul Ioan Zapodeanu a scapat si de condamnare. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au admis contestatia in anulare formulata de acesta, ajungand la concluzia ca Zapodeanu nici n-ar fi trebuit macar condamnat. Raspunderea penala era prescrisa deja.Zapodeanu a fost acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani, in acelasi dosar fiind judecati si Gineta Roman, fosta directoare ... citeste toata stirea