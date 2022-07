Milionarul Zapodeanu iese din puscarie dupa decizia de prescriptie a Curtii Constitutionale

Milionarul Ioan Zapodeanu a scapat de inchisoare dupa doar 7 luni din pedeapsa de patru ani de detentie primita la sfarsitul anului trecut. Decizia de ieri a Inaltei Curti de Casatie si Justitie reprezinta practic prima punere in practica a deciziei recente a Curtii Constitutionale referitoare la prescriptie intr-un caz care vizeaza un iesean.Zapodeanu era inchis pentru spalare de baniIoan Zapodeanu a fost condamnat intr-un dosar in care procurorii DNA l-au acuzat de abuz in serviciu cu ... citeste toata stirea