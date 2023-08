Un soldat a ajuns in fata judecatorilor pentru o fapta comisa in timpul studentiei. Aflat la volan, a accidentat mortal o femeie in Ungheni. Apararea a incercat sa sustina ca victima traversase in fuga, ceea ce i-a facut pe judecatori sa ridice din sprancene. Varsta de 77 de ani a femeii, faptul ca era supraponderala si se misca foarte greu facea absolut imposibila aceasta ipoteza.Accidentul s-a petrecut in seara zilei de 3 decembrie 2015, pe cand Stefan Nechita se indrepta ca aproape in ... citeste toata stirea