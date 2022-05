Milky Chance si Sevdaliza vor canta la Iasi. Gradina Palas gazduieste CATEDRAL, cel mai mare festival de muzica si arte vizuale din regiune

10 ani de Palas aduc la Iasi mai multi artisti romani si internationali, care vor concerta pe scena CATEDRAL, cel mai mare festival de muzica si de arte vizuale din regiune. Evenimentul va avea loc in Gradina Palas, in zilele de 20 si 21 mai 2022. Festivalul organizat la Iasi, sub umbrela Romanian Creative Week, vine cu un line-up curatoriat de Summer Well.Trupa Milky Chance, cu aproape 10 milioane de ascultatori lunar doar pe Spotify si sute de milioane pe YouTube, si-a confirmat prezenta in ... citeste toata stirea