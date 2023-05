Multumesc doamnei Kavalec si Ambasadei Statelor Unite pentru inivitatie. Din pacate in data de 24 aprilie am fost la Bucuresti avand mai multe sedinte in Parlament, inclusiv la Comisia pentru Administratie Publica, al carei secretar sunt.Esinand cont de postarea rusinoasa de pe o retea de socializare a PNL Iasi, dar si de un articol tendentios, neverificat, aparut in spatiul public cu privire la faptul ca ambasada SUA a exclus intreaga organizatie PSD Iasi de pe lista de invitati la ceremonia ... citeste toata stirea