Mineral Expo Iasi 2024: editie aniversara dedicata pasionatilor de cristale si bijuterii

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, in colaborare cu Asociatia "Mineral Expo", invita publicul la un eveniment dedicat pasionatilor de cristale si bijuterii, desfasurat in perioada 4 - 6 octombrie 2024, la Palatul Culturii, in spatiul Muzeului Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu"."Mineral Expo" reuneste la Iasi bijutieri, creatori de obiecte hand-made, mineralogi, geologi, fosti mineri din zonele Baia Mare, Cavnic, Baia Sprie, care expun flori de mina din colectiile personale, precum ... citește toată știrea