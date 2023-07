Dupa iepurasi de plastic, porti maramuresene si alte obiecte decorative de "bun gust", un nou kitsch si-a facut aparitia in centrul orasului.Este vorba despre mai multe cosuri de gunoi sub forma unor mingi de tenis in culori tipatoare. Momentan nu se cunoaste valoarea de achizitie a acestora si nici daca au fost ... citeste toata stirea