Mini ghid pentru Mos Craciun, de la ANPC

Au mai ramas zece zile pana vine Mos Craciun. Pentru ca ofertele sunt tot mai generoase de la an la an, magazinele se intrec in etalarea produselor, dar si cei care vor sa profite de naivitatea cumparatorilor. Prin urmare, Autoritatea Nationala de Protectia Consumatorului a elaborat un mini ghid pentru Mos Craciun.Luna decembrie aduce diverse cadouri, de la produse cosmetice, bijuterii, pana la confectii textile si incaltaminte. Pentru a oferi un cadou util si placut celor dragi, "Mini ghidul ... citește toată știrea