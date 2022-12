Mini-vacanta de Ziua Nationala a adus la spital la Iasi 630 de copii. Cei mai multi, cu probleme respiratorii. Sfaturi de sezon ale medicilor

In vacanta prelungita de saptamana trecuta au ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi peste 600 de copii care au avut nevoie de consultatii sau chiar de internare. La fel ca in saptamanile anterioare, continua sa predomine virozele si infectiile respiratorii, urmate de probleme digestive. Mai exact, in intervalul 29 noiembrie - 4 decembrie, au fost vazuti de medicii din UPU 630 de copii, fiind vorba despre o medie de 105 pacienti in 24 de ore. ... citeste toata stirea