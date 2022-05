Ministerul Sanatatii a lansat la Iasi proiectul "Construire Spital Regional de Urgenta "

Viitoarea unitate medicala va fi amplasata in zona Moara de Vant, va avea 7 etaje, 850 de paturi si peste 1.500 de locuri de parcare.Valorea totala a proiectului este de 2.379.575,63 de lei, iar termenul de finalizare este in 2027.Primaria Municipiului Iasi a inceput demersurile pentru acest proiect la sfarsitul anului 2016, iar in toamna anului 2017 Consiliul Local a aprobat transmiterea terenului de 120.000 de metri patrati, situat in zona Moara de Vant, din domeniul public al ... citeste toata stirea