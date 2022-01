Ministrul Dezvoltarii confirma: "Iasul va avea o sala polivalenta cu peste 10.000 de locuri!"

In urma intalnirilor avute inca de dimineata cu autoritatile locale din Iasi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publicesi Administratiei (MDLPA), Atilla Cseke, a anuntat ca in acest an vor fi alocate fondurile necesare pentru construirea salii polivalente de la Iasi. Noua polivalenta va avea o capacitate de peste 10.000 locuri. Executia lucrarii se va face prin intermediul Companiei Nationale de Investitii (CNI), valoarea scoasa la licitatie fiind de aproximativ 213 milioane de lei. ... citeste toata stirea