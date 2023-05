Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a precizat ca echipa de la MS a finalizat rapid licitatiile pentru proiectele tehnice ale celor trei spitale regionale si astfel, din toamna va incepe construirea Spitalului Regional din Iasi, iar la jumatatea acestui an va fi finalizat proiectul tehnic pentru Spitalul Regional din judetul Cluj si, pana la incheierea acestui an, pentru Spitalul Regional din Craiova. ZdI a anunta intr-un articol din 6 mai ca lucrarile la SRU Iasi vor fi demarate in toamna ... citeste toata stirea