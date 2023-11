La data de 04 noiembrie a.c., in jurul orei 23.50, Sectia nr 6 Politie Iasi a fost sesizata de catre un politist local despre faptul ca o minora ar fi fost agresata fizic. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca o minora, de 15 ani, in timp ce se afla pe o strada in municipiul Iasi, pe fondul unor discutii contradictorii cu un tanar pe care nu il cunostea, ar fi fost lovita cu palma de acesta, agresorul parasind imediat locul cu un autoturism, condus de alta persoana.La scurt ... citeste toata stirea