Minune! E gata Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Ungheni - Motca, de pe A8!

Studiul de Fezabilitate (SF) pentru realizarea lucrarilor pe segmentul Ungheni - Iasi - Letcani - Motca, cel mai intarziat tronson al Autostrazii A8 (Autostrada Unirii), va fi depus in cursul zilei de astazi la Ministerul Transporturilor. Dupa emiterea Avizului de Mediu urmeaza sa aiba loc dezbaterea publica pe marginea documentului (cel mai probabil in luna iulie, potrivit calendarului convenit de autoritati), aprobarea indicatorilor tehnico-economici (pana la sfarsitul acestui an) si, in ... citește toată știrea