Ce este miopia?Miopia, o afectiune oftalmologica, determina vederea incetosata la distanta. De obicei, o persoana cu miopie poate vedea clar la apropiere - cand citeste o carte sau se uita la ecranul unui laptop, dar cuvintele si obiectele par neclare pe o tabla alba, la televizor sau cand se uita la distanta.De ce este miopia o preocupare?Rata miopiei este in crestere in intreaga lume, de la 22% in 2000 la 33% in 2020, si se estimeaza ca 50% din populatia generala va suferi de miopie ... citeste toata stirea